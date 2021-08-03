السيسي: حان وقت زيادة سعر رغيف الخبز المدعم

كشف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، عن نية السلطات، زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم خلال الفترة المقبلة.

وقال السيسي في كلمته خلال افتتاح المدينة الصناعية الغذائية ”سايلو فودز“ بمدينة السادات بمحافظة المنوفية (دلتا النيل – شمال)، اليوم الثلاثاء، إنه حان الوقت لزيادة سعر رغيف الخبز.

وأشار إلى أن ”البيانات موضوعة أمام جميع المصريين، وليس الحكومة فقط، ونحن نتحدث عن دورنا جميعًا تجاه أبناء مصر، وليس دور الحكومة فقط“.

وتابع: ”إحنا عايزين ننجب أطفال كتير ولا أطفال بصحة جيدة“، متسائلًا: ”هل في رعاية؟ ده مش توجيه لوم للحكومة ولا وزير التربية والتعليم“، مستدركًا: ”إصابة 4 ملايين طالب بالسمنة لا يعني أن هؤلاء الطلاب لا يمارسوا الرياضة“.

وشدد السيسي على ضرورة أن يكون هناك مراقبة لوزن الأبناء المرتبط بتناول نظام غذائي جيد، ونظام صحي بممارسة الرياضة، وأن يكون هناك وعي لدى المواطنين، بشأن النظام الغذائي الصحي لأبنائهم.

كما تطرق للحديث عن تنظيم الأسرة، مستنكرًا: ”عندما نتكلم عن هذا الأمر، تكون الإجابة أننا نخليها على الله“ وعقّب: ”إحنا عايزين عدد ولا صحة جيدة، طفل واحد جيد ولا 3 – 4 أطفال بظروف صعبة، وجود 8 ملايين طالب مصاب بالأنيميا يعني إنهم مش بياكلوا كويس أو بياكلوا غلط“.

وكشف الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن أن هناك أسبابًا واقعية لإعادة النظر، في إعادة تسعير رغيف الخبز المدعم، وهو النظام المعمول به منذ عقود، وحان الوقت إلى تعديله بما يواكب ما تتخذه الدولة من إجراءات وسياسات تتطلب تحقيق التوازن لما تقدمه للمواطنين، مشيرًا في هذا الصدد إلى أن الوجبة المدرسية وحدها تتكلف 8 مليارات جنيه، وتكلفة الطالب يوميًا 15 جنيها تتحملها موازنة الدولة.

وأكد السيسي، في تعقيبه على قضية دعم الرغيف، أن الدولة تسعى إلى صالح المواطنين وتوفير الأمن الغذائي لهم بالشكل المناسب، وعدم تحميلهم أعباء إضافية.

من جهته، قال وزير التموين المصري علي مصيلحي لجريدة ”الوطن“ إن الوزارة ستبدأ فورا في دراسة زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بعدما طالب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بذلك.

وأضاف أنه ستجري دراسة الأمر وعرضه على مجلس الوزراء في أسرع وقت ممكن مضيفا أن الدولة تعمل على إعادة صياغة فاتورة الدعم بحيث يشمل كافة الجوانب.