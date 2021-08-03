القطاع الخاص غير النفطي في الإمارات يتوسع بأسرع وتيرة في عامين

أظهر مسح لأنشطة الأعمال، أن القطاع الخاص غير النفطي في دولة الإمارات العربية المتحدة توسع بأسرع وتيرة في عامين، في تموز/ يوليو الماضي.

وارتفع مؤشر ”آي.إتش.إس ماركت“ لمديري المشتريات في الإمارات، المعدل في ضوء العوامل الموسمية، والذي يغطي قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، إلى 54.0 من 52.2 في حزيران/ يونيو.

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وزادت الطلبيات الجديدة بقوة، لتؤدي إلى ارتفاع الإنتاج إلى 57.1 في تموز/ يوليو، من 53.6 في حزيران/ يونيو.

وواصلت الشركات تعيين الموظفين ليصل مؤشر فرعي للتوظيف لأعلى مستوياته منذ كانون الثاني/ يناير 2019، بيد أن الزيادة على أساس شهري كانت طفيفة، ليرتفع المؤشر إلى 50.7 من 50.6 في حزيران/ يونيو.

وقال ديفيد أوين الخبير الاقتصادي لدى آي.إتش.إس ماركت ”شهد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في الإمارات بداية قوية للربع الثالث من العام، حيث شهدت الشركات أكبر ارتفاع في الطلبات الجديدة منذ عامين وسط ارتفاع المبيعات المحلية وتعزز الثقة في السوق“.

وزادت تكاليف المدخلات للشركات في تموز/ يوليو، على خلفية تأخر شحنات من آسيا.

وقال أوين ”مع تسارع حالات كوفيد-19 في آسيا، أشارت الشركات _أيضا_ إلى تفاقم مشاكل سلاسل التوريد. في الواقع طالت مواعيد التسليم إلى أقصى حد لها منذ ظهور الوباء في نيسان/ أبريل 2020“.

وأدت الإجراءات المرتبطة بفيروس كورونا في أجزاء أخرى من العالم، إلى ثالث انخفاض على التوالي في مبيعات الصادرات في تموز/ يوليو، بيد أن الانخفاض كان أقل بروزا مما كان عليه في حزيران/ يونيو.

وواصلت الشركات المشاركة في المسح توقع النمو مستقبلا، فيما يسهم تخفيف قيود كوفيد-19 ومعرض إكسبو 2020 دبي في تحسن الأوضاع الاقتصادية.

لكن المسح أظهر أن توقعات الشركات بصفة عامة انخفضت على أساس شهري في تموز/ يوليو للمرة الأولى في ثمانية أشهر.