للمرة الأولى.. "بيتكوين" الراعي الرسمي لأشهر سباق سيارات في أمريكا

ستظهر بيتكوين، سيدة العملات المشفرة للمرة الأولى في ”إنديانابوليس 500″، سباق السيارات السنوي الأكثر شهرة في عموم الولايات المتحدة الأمريكية، يوم الأحد، وفقا لما أورده موقع ”كوين ديسك“.

وسيصطف فريق إيد كاربنتر ريسينج (ECR) بسيارته شيفروليه رقم 21 التي تحمل شعار بيتكوين في خط البداية، إلى جانب 32 سيارة أخرى في حلبة سباق ”إنديانابوليس موتور سبيدواي“ الشهير.

السيارة ذات اللونين الأسود والبرتقالي التي تحمل شعارات بيتكوين، أكبر وأشهر عملة مشفرة في العالم من حيث القيمة السوقية، هي أول سيارة سباق برعاية أعضاء مجتمع بيتكوين.

وقال كاربنتر مالك الفريق، في وقت سابق من هذا الشهر، في بيان صحفي أعلن فيه عن تلك الخطوة: ”جلب اهتمامي الشخصي بعملة بيتكوين إلى صناعتنا أمر تاريخي“.

وأوضح: ”أرى أنها فرصة لتغيير طريقة عملنا في صناعة رياضة السيارات الخاصة بنا“.

وتعتبر رعاية البيتكوين من قبل فريق ”إيد كاربنتر ريسينج“ من بين أحدث الأمثلة على اقتحام العملات المشفرة قطاع الرياضات الاحترافية.

ففي شهر آذار/ مارس الماضي، أعلن فريق ”أوكلاند أ“ في دوري البيسبول الأمريكي أنهم سيقبلون عملة بيتكوين كوسيلة دفع للأجنحة الموسمية.

وفي نيسان/ أبريل الماضي، قال رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لنادي سكرامنتو كينجز من الرابطة الأمريكية لكرة السلة، إنه سيمنح لاعبيه وموظفيه خيار الدفع بعملة بيتكوين.

ومن المقرر أن يقود رينوس فيكاي السائق الهولندي السيارة ذات اللونين الأسود والبرتقالي التي تحمل شعارات بيتكوين، والتي ستزين أيضا بدلته والزي الرسمي الذي يرتديه طاقم الفريق.