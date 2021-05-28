رئيس "جي بي مورغان" ينصح المستثمرين بالابتعاد عن العملات المشفرة

سخر جيمي ديمون الرئيس التنفيذي لمصرف ”جي بي مورجان“ الأمريكي المعروف بموقفه العدائي إزاء العملات المشفرة، من تلك الفئة الاستثمارية الناشئة، ناصحا المستثمرين بـ“الابتعاد عنها“، حسبما أورد موقع ”نيوز بيتكوين“.

وفي شهادته التي أدلى بها أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، سُئل ديمون، عن رأيه بشأن عملة بيتكوين وشقيقاتها من الأصول المشفرة الأخرى، ليؤكد أنه شخصيا غير مقتنع بها.

لكن ديمون أوضح أن موقفه هذا لن يمنع ”جي بي مورغان“ من احتلال مساحة بسوق العملات المشفرة، معتقدا أن تلك العملات لن تختفي.

وأضاف ديمون: ”نصيحتي الشخصية للناس هي الابتعاد عنها.. هذا لا يعني أن العملاء لا يريدون ذلك“.

وتابع: ”يتعلق الأمر بكيفية إدارة شركة.. أنا لا أدخن الماريغوانا، ولكن إذا جعلتها قانونية على المستوى الوطني، فلن أمنع موظفينا من التعامل معها“.

وشدد على أن العملات المشفرة لا يمكن مقارنتها بالنقود الورقية أو الذهب، وقال إنه ”يجب على المشترين الحذر“.

وحث السلطات التنظيمية على ضرورة تطوير القوانين الخاصة بالعملات المشفرة، معتبرا أن فئة الأصول يمكن أن تستفيد من إطار تنظيمي أكثر صرامة.

وفي الآونة الأخيرة، كشف بنك الاستثمار الأمريكي أيضا عن خطط لتقديم صندوق بيتكوين مُدار بشكل نشط للعملاء الأثرياء.

وتعكس هذه الخطوة نهج العديد من البنوك الأمريكية الكبرى، التي وضعت أيضا خططا طموحة لدخول أسواق العملات المشفرة. بما في ذلك ”مورغان ستانلي“ و“غولدمان ساكس“.

وكان الرؤساء التنفيذيون لعدد من البنوك الأمريكية الكبرى حذروا مؤخرا من مغبة التعامل بالعملات المشفرة، في شهادة أدلوا بها قبل ظهورهم في اجتماع للجنة مجلس الشيوخ، الأربعاء، حسبما أوردت صحيفة ”فاينانشال تايمز“ البريطانية.