واشنطن بوست: البيت الأبيض يسعى لمنع استخدام العملات المشفرة في تمويل الإرهاب

يعكف المسؤولون في إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، على دراسة القواعد الحالية المنظمة لسوق العملات المشفرة، وتحديد ما إذا كانت هناك حاجة لفرض قيود جديدة تهدف لتتبع الأصول الرقمية ومنع استخدامها في تمويل الأنشطة غير المشروعة، مثل: الإرهاب، حسب ما أوردت صحيفة ”واشنطن بوست“ الأمريكية.

وذكرت الصحيفة -أيضا- أن مسؤولي البيت الأبيض يدرسون جديّا مدى الحاجة لسن لوائح جديدة لحماية المستثمرين في سوق العملات المشفرة من عمليات السحب الهائلة التي شهدها القطاع الأسبوع الماضي.

وقالت في تقرير، إن المسؤولين في البيت الأبيض يدرسون ”الثغرات“ الموجودة في القواعد واللوائح المنظمة للعملات المشفرة، وذلك في أعقاب أحدث موجة من التقلبات ضربت السوق الأسبوع الماضي؛ ما يشير ضمنًا إلى إمكانية سن قواعد جديدة قريبًا.

وأبلغت مصادر مطلعة ”واشنطن بوست“، أن مسؤولي البيت الأبيض يدرسون ما إذا كان يمكن بالفعل استخدام العملات الرقمية مثل: بيتكوين، في تمويل الأنشطة ”الإرهابية“.

وأضافت أن المسؤولين يفكرون -أيضا- في ”ما إذا كان ينبغي حماية مستثمري التجزئة من التقلبات الشديدة في الأسعار في أسواق العملات المشفرة“.

وأدى الانهيار القصير لعملة ”بيتكوين“، أكبر عملة مشفرة في العالم، والتي هبط سعرها إلى ما دون 30 ألف دولار الأسبوع الماضي، إلى موجة من الذعر في البيع، إذ تخلصت أسواق الأصول الرقمية من قيمة تزيد عن تريليون دولار في غضون 10 أيام فقط.

ووصلت الأمور إلى ذروتها، إذ انخفض سوق العملات المشفرة إلى النصف تقريبا بين منتصف أبريل ومنتصف مايو.

وكان الاقتراح الجديد من وزارة الخزانة الأمريكية، والذي يتطلب من حاملي العملات المشفرة الإبلاغ عن جميع التحويلات التي تزيد عن 10000 دولار إلى وكالة الإيرادات الداخلية، أحد المحفزات العديدة وراء هذا الانخفاض في أسعار العملات الرقمية.

وأطلقت وزيرة الخزانة الأمريكية، جانيت يلين، تحذيرًا في فبراير الماضي، حول المخاطر التي تشكلها عملة ”بيتكوين“ على المستثمرين والجمهور.

وقالت يلين، التي كانت تشغل منصب رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) خلال مقابلة مع شبكة ”سي إن بي سي“ الإخبارية الأمريكية، إنه لا تزال هناك أسئلة مهمة حول الشرعية والاستقرار المتعلقين ببيتكوين.

وإضافة إلى مخاوف استهلاك الطاقة المرتبطة بها، تعتبر عملة بيتكوين -أيضًا- أداة يستخدمها المتورطون في عدد من الأنشطة غير القانونية نظرًا لصعوبة تتبع استخدامها.

كما أن العملة كغيرها من العملات المشفرة الأخرى، شديدة التقلب، إذ شهد سعر العملة المشفرة ارتفاعًا وهبوطًا سريعين بشكل متكرر منذ اختراعها.

وقالت يلين: إنها ”أصول تعتمد على المضاربة بدرجة عالية، وأنت تعلم أن الناس يجب أن يدركوا أنها يمكن أن تكون متقلبة للغاية، وأنا قلقة بشأن الخسائر المحتملة التي يمكن أن يتكبدها المستثمرون“.