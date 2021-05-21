المصرف المركزي يكشف عن تراجع غير مسبوق للاستثمار الأجنبي في تونس

كشف محافظ المصرف المركزي مروان العبّاسي، اليوم الجمعة، عن تراجع غير مسبوق للاستثمارات الأجنبية في تونس، محذرًا من تداعيات التراجع ”الوخيمة“، حسب وصفه، على اقتصاد البلاد.

وقال خلال حضوره جلسة حوار برلمانية، إنّ نسبة الاستثمارات الأجنبية ضمن إجمالي الاستثمارات في البلاد لا تتعدى 13%، وذلك نتيجة الأزمات المتعدّدة، التي تمرّ بها البلاد.

وأضاف العباسي أنّ الصراعات السياسية، وإدلاء بعض خبراء الاقتصاد بمعطيات اقتصادية مغلوطة والترويج بأن البلاد على وشك الإفلاس، عوامل تعيق مناخ الاستثمار في تونس وتعمّق الأزمة الاقتصادية، حسب تعبيره.

وكانت وكالة النهوض بالاستثمار الخارجي (هيكل حكومي)، قد أكّدت منذ أيّام، تراجع الاستثمار الأجنبي في تونس خلال الثلث الأول من العام الجاري بنسبة 31%، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2020، ونوّهت إلى أن جائحة كورونا لعبت دورا سلبيا في جذب الاستثمارات الأجنبية.

وقال الرئيس التونسي قيس سعيّد، يوم الأربعاء الماضي، في حديث بثته القناة التلفزيونية “فرانس 24″، على هامش مشاركته في قمّة تمويل الاقتصاديات الأفريقية، إنّ المناخ السياسي السائد في بلاده غير سليم، غير مشجع على الاستثمار.

وتحذّر تقارير محليّة من أن تصبح تونس بيئة طاردة للاستثمارات الأجنبية، وذلك استنادا إلى مؤشّرات اقتصادية، تكشف أن الانخفاض المستمر لتدفقات الاستثمارات الأجنبية في تونس، مرّ من نسبة 38.3% عام 2018 إلى 43.3% عام 2014.