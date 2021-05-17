الولايات المتحدة تمنح تونس 500 مليون دولار

أفاد وزير المالية التونسي على الكعلي، اليوم الاثنين، بأن الولايات المتحدة ستمنح تونس 500 مليون دولار لتمويل مشاريع، بينما بلاده في مفاوضات متقدمة للحصول على ضمان قرض أمريكي.

وقال الكعلي الذي كان في زيارة في واشنطن لبدء مناقشات حول برنامج قرض جديد مع صندوق النقد: ”الزيارة كانت مهمة ومثمرة مع الصندوق ومع مسؤولي البنك الدولي ومسؤولين أمريكيين“.

وأضاف الكعلي أن المنحة ستكون عبر مؤسسة تحدي الألفية لتمويل مشاريع في قطاعات النقل والمياه ودعم المرأة الريفية. ولم يتطرق الكعلي للمزيد من التفاصيل.

وكان الكعلي قال في يناير كانون الثاني الماضي إن تونس تسعى للحصول على ضمان قرض أمريكي بقيمة مليار دولار لإصدار سندات.

وبدأت تونس، التي زاد عبء ديونها وتقلص اقتصادها 8.8 بالمئة العام الماضي، في ظل انتشار فيروس كورونا، محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مساعدات مالية.