مصر توقع عقدا مع شركة إنجليزية للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية

وقعت هيئة الثروة المعدنية المصرية، وشركة مناجم النوبة الإنجليزية، بحضور وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، اليوم الأربعاء، عقدًا للبحث عن الذهب في الصحراء الشرقية، بإجمالي استثمارات بلغت قيمتها 5.2 مليون دولار.

وأوضح الملا، في بيان، أن توقيع هذا العقد يأتي في إطار استكمال توقيع العقود مع الشركات الفائزة بالمزايدة العالمية للبحث عن الذهب لعام 2020 في جولتها الأولى، والتي يبلغ عددها 11 شركة عالمية ومصرية فازت بـ 82 منطقة بحث على مساحة 14 ألف كم2 بالصحراء الشرقية باستثمارات إجمالية قدرها 60 مليون دولار.

وأضاف أن الإصلاحات المتنوعة التي تم إقرارها في منظومة الاستثمار بقطاع التعدين خلال الفترة الأخيرة، أسهمت في تحسين البيئة الاستثمارية، وجذب المستثمرين الأجانب والمحليين، خاصة مع اعتماد آليات عملية وسريعة تواكب المعمول بها عالميا في صناعة التعدين بالعديد من الدول.