تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية يتراجع إلى 4.1% في أبريل

أظهرت بيانات الجهاز المركزي المصري للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الاثنين، أن تضخم أسعار المستهلكين بالمدن تراجع إلى 4.1% في أبريل/ نيسان على أساس سنوي من 4.5% في مارس/ آذار.

لكن على أساس شهري، ارتفع تضخم الأسعار في أبريل نيسان 0.9% مقارنة مع 0.6% في مارس/ آذار.

وقالت رضوى السويفي من بنك الاستثمار فاروس ”الأرقام جاءت أقل من التوقعات.. كنا نتوقع الاستقرار عند مستوى 4.5%… الأرقام على أساس سنوي ما زالت قليلة وبعيدة عن أرقام المركزي“.

ويبلغ مستهدف البنك المركزي المصري للتضخم حتى نهاية 2022 7%، تزيد نقطتين مئويتين أو تنقصهما.

وعزا الجهاز تراجع التضخم على أساس سنوي إلى انخفاض مجموعة الخضراوات 9.6%، وخاصة الطماطم بنحو 29%، بجانب تراجع أسعار الأسماك بنحو9%.

وانخفض معدل الفقر في مصر إلى 29.7% في السنة المالية 2019-2020 من 32.5% في 2017-2018، وارتفع متوسط الدخل السنوي الصافي للأسرة على مستوى الجمهورية 14.4% إلى 69.1 ألف جنيه في 2019-2020 من 60.4 ألف جنيه في 2017-2018 وفقا لبيانات حكومية.

لكن على أساس شهري، قال الجهاز، إن الأسعار ارتفعت بتأثير من زيادة أسعار الخضراوات 9.8% واللحوم والدواجن 4.9% والفاكهة 2.5%.

وقالت السويفي ”نتوقع أن تزيد أرقام التضخم على أساس سنوي الشهر المقبل لما يقارب الخمسة%“.