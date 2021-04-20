السعودية تستكمل خصخصة قطاع مطاحن الدقيق

قالت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الثلاثاء، إنها باعت حصة 100% في كل من الشركتين الثانية والرابعة لمطاحن الدقيق، لتكمل بذلك عملية خصخصة سبق الإعلان عنها.

وأضافت المؤسسة، في بيان لها، أن شركة المطاحن الثانية بيعت مقابل 2.13 مليار ريال؛ ما يعادل قرابة 568 مليون دولار، إلى تحالف شركة أبناء عبد العزيز العجلان للاستثمار التجاري والعقاري وشركة الراجحي الدولية للاستثمار وشركة نادك وشركة أولام العالمية.

وبيعت شركة المطاحن الرابعة مقابل 859 مليون ريال إلى تحالف آلانا الدولية وشركة أسواق عبد الله العثيم والشركة المتحدة لصناعة الأعلاف.

وباعت المملكة شركاتها الأربع لمطاحن الدقيق في إطار خطة (رؤية 2030) الرامية لتقليل اعتماد اقتصادها على النفط.