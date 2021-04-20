260 منظمة تطلب 5.5 مليار دولار لإنقاذ 34 مليون شخص من المجاعة

أ ف ب

المصدر: أ ف ب

دعت حوالى 260 منظمة غير حكومية، الدول المانحة إلى دفع مبلغ 5.5 مليار دولار الذي طلبته وكالات الأمم المتحدة لإنقاذ 34 مليون شخص من المجاعة، في رسالة مفتوحة نُشرت الثلاثاء.

وجاء في الرسالة التي وقعتها منظمات غير حكومية وطنية ودولية حول العالم ”ندعوكم لدفع مبلغ 5.5 مليار دولار من الأموال الإضافية المطلوبة لتقديم المساعدة الغذائية الطارئة، لعشرات ملايين الأشخاص الذين لا يتضورون جوعا ولكننا نجعلهم يتضورون جوعا“.

وتأتي هذه الدعوة دعما للنداء الذي أطلقه برنامج الأغذية العالمي، ومنظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو) اللذان طلبا هذه الأموال الإضافية لعام 2021.

واعتبرت هذه المنظمات غير الحكومية أنه يكفي تخصيص ما يعادل 26 ساعة من الإنفاق العسكري العالمي للتمكن من جمع هذا المبلغ.

وأشارت إلى أنه في الوقت الحالي، تم التعهد بدفع 5% فقط من المبلغ الإجمالي البالغ 7.8 مليار دولار الذي طلبته الأمم المتحدة لعام 2021 من أجل ضمان الأمن الغذائي.

وفي نهاية عام 2020، قدرت الأمم المتحدة أن 270 مليون شخص حول العالم يعانون من الجوع أو لا يحصلون على قدر كافٍ من الطعام.

ويواجه 174 مليون شخص في 58 دولة خطر الموت بسبب سوء التغذية أو نقص الغذاء، وهذا العدد سيزداد فقط في الأشهر القادمة إذا لم يتم فعل شيء“، وفق هذه المنظمات غير الحكومية.