دبي.. 6.7 مليار دولار استثمارات أجنبية مباشرة في 2020

جذبت إمارة دبي استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 24.7 مليار درهم ما يُعادل 6.7 مليار دولار العام الماضي، نتج عنها ما يقدر بنحو 18 ألفا و325 وظيفة جديدة، بحسب ما قال المكتب الإعلامي لحكومة دبي، اليوم الإثنين.

ويقل ذلك 36% عن 38.5 مليار درهم جذبتها دبي في عام 2018، ويقل 47% عن 46.6 مليار درهم في النصف الأول من عام 2019.

وذكر المكتب الإعلامي أن العام 2020 شهد 455 من مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر، بما يفوق المعدل السنوي البالغ 441 للأعوام الخمسة الأخيرة.

وتراجع الاستثمار الأجنبي المباشر 74% في النصف الأول من عام 2020 إلى 12 مليار درهم.