اقتصاد

تعطل سفينة بترول في المجرى الملاحي لقناة السويس
تاريخ النشر: 06 أبريل 2021 11:08 GMT
تاريخ التحديث: 06 أبريل 2021 11:40 GMT

تعطل سفينة بترول في المجرى الملاحي لقناة السويس

تعرضت السفينة "RUMFORD" - سفينة بترولية- لعطل فني، أثناء عبورها قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفقا لمصادر بهيئة القناة. وقالت المصادر لـ "إرم نيوز"، إن الملاحة

+A -A
المصدر: أحمد غريب - إرم نيوز

تعرضت السفينة ”RUMFORD“ – سفينة بترولية- لعطل فني، أثناء عبورها قناة السويس، اليوم الثلاثاء، وفقا لمصادر بهيئة القناة.

وقالت المصادر لـ ”إرم نيوز“، إن الملاحة لم تتوقف بسبب السفينة التي تعطلت بمنتصف القناة، حيث تعاملت على الفور قاطرات مع الموقف.

وأوضحت المصادر، أن السفينة ضمن قافلة الجنوبية المتجهة إلى البحر الأبيض المتوسط، وحدث بها عطل في الكيلو ١٣٣، ترقيم المجرى الملاحي، وتم سحبها إلى منطقة الانتظار بالبحيرات المرة.

وعلقت هيئة قناة السويس حركة الملاحة مؤقتًا، في وقت سابق؛ نتيجة لجنوح سفينة بنمية عملاقة بالمجرى الملاحي جرى تعويمها فيما بعد.

وجنحت سفينة الحاويات التابعة لشركة أيفر غرين لتسد الممر الملاحي الذي يعدّ أحد أكثر الممرات المائية نشاطا في العالم.

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play