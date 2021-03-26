توقف قناة السويس يحدث اضطرابا: شحنات عالقة وارتفاع للتكاليف وبحث عن مسار بديل

يسبب توقف قناة السويس اضطرابا نجم عنه ارتفاع تكاليف الشحن لناقلات المنتجات البترولية إلى المثلين تقريبا، هذا الأسبوع، وتحويل عدة سفن مسارها بعيدا عن المجرى المائي الحيوي، إذ تظل سفينة حاويات عملاقة عالقة بين ضفتيه.

والسفينة (إيفر جيفن) البالغ طولها 400 متر جانحة في القناة، منذ يوم الثلاثاء، وثمة جهود جارية لتعويمها، بيد أن العملية ربما تستغرق أسابيع في ظل الطقس السيئ.

وأدى توقف الملاحة عبر القناة الواصلة بين أوروبا وآسيا إلى تعميق مشكلات خطوط النقل البحري، التي تواجه بالفعل اضطرابا وتأخيرات في توريد سلع التجزئة إلى المستهلكين.

ويتوقع محللون تأثيرا أكبر على الناقلات الأصغر والمنتجات البترولية، مثل صادرات النفتا وزيت الوقود من أوروبا إلى آسيا، إذا ظلت القناة متوقفة لأسابيع.

وقالت سري بارافيكاراسو المديرة المعنية بالنفط في آسيا لدى إف.جي.إي: ”نحو 20 بالمئة من النفتا الآسيوية تُورد من البحر المتوسط أو البحر الأسود عبر قناة السويس“، مضيفة أن إعادة توجيه مسار السفن حول رأس الرجاء الصالح قد يضيف نحو أسبوعين إلى زمن الرحلة، وأكثر من 800 ألف طن من استهلاك الوقود للناقلات من فئة سويسماكس.

والوقود أكبر مصدر تكلفة منفرد للسفينة، ويشكل ما يصل إلى 60 بالمئة من تكاليف التشغيل.

وعلى النقيض، يفاقم التوقف الوضع السيئ لسوق زيت الغاز، أو الديزل، الآسيوية التي يعتريها الضعف بالفعل؛ نظرا لأن آسيا تصدر الوقود إلى أسواق في الغرب، مثل أوروبا، والذي يتدفق ما يزيد عن 60 بالمئة منه عبر القناة المكتظة في 2020، بحسب إف.جي.إي.

وتظهر بيانات ملاحية من رفينيتيف، أن أكثر من 30 ناقلة نفط تنتظر في شمال وجنوب القناة للمرور عبرها، منذ الثلاثاء.

وقالت بريمار إيه.سي.إم شيببروكينج للوساطة في الشحن البحري: ”أسعار (الشحن) للناقلات من فئتي أفراماكس وسويسماكس في البحر المتوسط تحركت أولا، أيضا، إذ بدأت السوق تضع في الاعتبار توافر عدد أقل من السفن في المنطقة“.

وقالت بريمار إيه.سي.إم، إن أربع ناقلات على الأقل من فئة (لونج-رينج 2) ربما كانت تتجه صوب السويس من حوض الأطلسي، تقيم على الأرجح الآن مسارا حول رأس الرجاء الصالح. وبإمكان الناقلة من تلك الفئة حمل نحو 75 ألف طن من النفط.

وأضافت أن ارتفاع الطلب على خام حوض الأطلسي داخل أوروبا سيزيد أيضا من استخدام تلك الناقلات الأصغر حجما ويدعم أسعار الشحن.

وزادت تكلفة شحن المنتجات الأقل تلويثا للبيئة، مثل البنزين والديزل، من ميناء توابس الروسي على البحر الأسود إلى جنوب فرنسا من 1.49 دولار للبرميل في 22 مارس آذار إلى 2.58 دولار للبرميل في 25 مارس آذار، بزيادة 73 بالمئة، بحسب رفينيتيف.

وقال أنوب جاياراج سمسار شحن ناقلات لدى فيرنليس سنغافورة، إن مؤشرا قياسيا للشحن البحري للسفن من فئة (لونج-رينج 2) من الشرق الأوسط إلى اليابان، المعروف باسم تي.سي 1، ارتفع إلى 137.5 نقطة (ورلد سكيل)، في وقت مبكر من اليوم الجمعة، مقارنة مع 100 نقطة (ورلد سكيل) الأسبوع الماضي.

وعلى نحو مماثل، سجل مؤشر لتكاليف الشحن للسفن من فئة (لونج-رينج 1) على نفس المسار، المعروف باسم تي.سي 5، 130 نقطة (ورلد سكيل)، ارتفاعا من 125 في نهاية الأسبوع الماضي. وورلد سكيل هي أداة للقطاع تُستخدم لحساب تكاليف الشحن.

وقال محللون، إن تأثير تأخيرات الشحن البحري على أسواق الطاقة سيخفف منه موسم يتسم بانخفاض الطلب على النفط الخام والغاز الطبيعي المسال.

وقالت شركة كبلر لمعلومات البيانات: ”الطبيعية الموسمية لهذه التدفقات تعني أنه من المستبعد أن نشهد فرض ضغوط على شركات شحن الغاز الطبيعي المسال التي تنقل شحنات إلى الشرق، إذ إن مسارات رأس الرجاء الصالح الأطول والأقل تكلفة تحظى بتفضيلها“.

وقال سمسار شحن بحري يعمل من سنغافورة، إن عدة ناقلات غاز مسال حولت مسارها، مضيفا أن المعنويات تجاه أسعار الشحن لناقلات الغاز المسال أكثر إيجابية بعد الحادث.

وأضاف أن بعض المشترين الأوروبيين الذين يترقبون تأخيرات في إمدادات الغاز المسال من قطر ربما يدرسون خيارات أخرى، مثل الشراء في السوق الفورية. لكن محللين يقولون إنه في ظل أن الطلب على الغاز المسال في موسم يتسم بالانخفاض، فإن التأثير ربما يكون ضئيلا.

وقال كارلوس توريس دياز رئيس أسواق الغاز والكهرباء لدى ريستاد إنرجي، في مذكرة أمس الخميس، إنه إذا استمر التوقف في قناة السويس لأسبوعين، قد يتأجل تسليم نحو مليون طن من الغاز المسال إلى أوروبا.

وأضاف أن هذا الرقم قد يتضاعف إلى ما يزيد عن مليوني طن من الشحنات المؤجلة التسليم في ظل أسوأ تصور إذا ظلت القناة متوقفة لأربعة أسابيع.

في غضون ذلك، أبلغ متعاملون في النفط رويترز، أنهم يتبنون نهج الانتظار والترقب لمعرفة ما إذا كان ارتفاع المد المنتظر، يوم الأحد، سيساعد في حل المسألة.

وقال متعامل مع شركة غربية: ”لدينا بعض الشحنات العالقة… الالتفاف حول رأس الرجاء الصالح سيكون أسوأ“.