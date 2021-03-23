"صندوق النقد" يحذر من خطر تراجع النمو في الدول الفقيرة

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، إن آفاق التعافي من التباطؤ الاقتصادي الذي أفرزته جائحة كورونا غير متكافئة ويكتنفها الغموض، إذ تواجه بعض الاقتصادات الناشئة ومعظم الدول منخفضة الدخل خطر تدني معدلات النمو.

وأضافت كريستالينا جورجيفا، خلال مناسبة عبر الإنترنت لمنظمة التجارة العالمية: ”حان الوقت لتقوية التزامنا لكي تعود التجارة محركا للنمو والفرص كما كانت من قبل ولفترة طويلة، طويلة جدا“.

وأشارت إلى أن أحجام التجارة من الممكن أن تنمو 8.5 بالمئة هذا العام و6.5 بالمئة العام القادم.

وأوضحت أن ”انتعاش التجارة، إذا أُدير بشكل جيد، يمكن أن يرفع النمو ومستويات المعيشة في العالم النامي.“