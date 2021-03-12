اقتصاد

في اعتراف نادر.. رئيس البرلمان الإي...
تاريخ النشر: 12 مارس 2021 12:09 GMT
تاريخ التحديث: 12 مارس 2021 12:28 GMT

في اعتراف نادر.. رئيس البرلمان الإيراني: شعبنا عاجز عن شراء أرجل الدجاج

اعترف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، أن الشعب في بلاده لم يعد يستطيع شراء أرجل الدجاج فضلًا عن الدجاج، عازيًا ذلك إلى سوء الإدارة وعدم

+A -A
المصدر: طهران-إرم نيوز

اعترف رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، اليوم الجمعة، أن الشعب في بلاده لم يعد يستطيع شراء أرجل الدجاج فضلًا عن الدجاج، عازيًا ذلك إلى سوء الإدارة وعدم كفاءة المسؤولين في الحكومة الإيرانية.

ومنذ أكثر من شهر، تشهد العديد من المدن الإيرانية غياب الدجاج في الأسواق، فيما تقدم وزارة التجارة كمية محدودة، الأمر الذي يدفع الإيرانيين للوقوف لعدة ساعات من أجل الحصول على دجاجة واحدة.

2021-03-0-13

وقال قاليباف في تصريحات نشرتها الصحافة الإيرانية اليوم الجمعة: ”مشكلتنا ليست المال، مشكلتنا عدم الكفاءة. انظر إلى طابور تسوق الدجاج، لا يستطيع الناس حتى شراء أرجل الدجاج“.

وأضاف ”يجب أن يكون صناع القرار في الاقتصاد حاضرين أيضًا في هذا المجال“، مبينًا أنه ”ليس لدينا وجهة نظر سياسية لحل المشاكل الاقتصادية للشعب، وسنفعل كل ما في وسعنا في هذا الاتجاه من أجل الحكومة“.

2021-03-34-9

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني أنه ”حتى 18 أكتوبر الماضي، تم دفع 4.2 مليار دولار للمؤسسات المعنية، وبهذه الأموال يجب ألا يتجاوز سعر الدجاج 110 ألف ريال (2.6 دولار)“.

2021-03-00-22

وتعرض بعض الأسواق الإيرانية سعر الدجاج بقيمة 220 ألف ريال فيما تقوم بعض المحال بعرضه أغلى من هذا السعر نتيجة ندرة الدجاج.

2021-03-777-5

وأدت أزمة توريد الأعلاف وتوزيعها، والتي تشكل 70 % من تكلفة الإنتاج الحيواني، إلى اضطراب سوق الدجاج في الأشهر الأخيرة وزيادة سعره بنسبة 100 %.

2021-03-344

ولم تقتصر الأزمة على الدجاج، بل وصلت إلى شراء الزيت النباتي والسكر، حيث تشهد مدن مختلفة في إيران ندرة في توفير هذه السلع الأساسية.

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

تابعنا على منصة غوغل الإخبارية

حمل تطبيق إرم نيوز على هاتفك
App Store Google Play