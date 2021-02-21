اقتصاد

وزير المالية السوداني: اتخذنا إجراء...
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وزير المالية السوداني: اتخذنا إجراءات لتحقيق انسياب السلع الإستراتيجية وايقاف استيراد السلع غير الضرورية‎

قال وزير المالية السوداني، إن خطوات اتخذت من أجل تحقيق انسياب السلع الإستراتيجية وايقاف الاستيراد للسلع غير الضرورية قبيل خفض حاد لقيمة العملة طُبق اليوم الأحد.

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المصدر: رويترز

قال وزير المالية السوداني، إن خطوات اتخذت من أجل تحقيق انسياب السلع الإستراتيجية وايقاف الاستيراد للسلع غير الضرورية قبيل خفض حاد لقيمة العملة طُبق اليوم الأحد.

وأبلغ الوزير جبريل إبراهيم الصحفيين، أن الحكومة تتوقع أن يحقق خفض العملة استقرار سعر الصرف، وأن يجذب تحويلات العاملين في الخارج والاستثمارات، فضلا عن كونه خطوة صوب الإعفاء من الدين.

بدوره قال محافظ بنك السودان المركزي محمد الفاتح زين العابدين اليوم الأحد: إن السلطات اتخذت قرارا باتباع نظام مصرفي مزدوج يشمل البنوك الإسلامية وغير الإسلامية وسط مساع لجذب البنوك العالمية وشركات الصرافة.

وأضاف ”كان في السودان النظام الإسلامي للبنوك فقط، ولكن سيكون هناك النظام التقليدي للبنوك وندعو البنوك العالمية وشركات الصرافة الكبرى للعمل في السودان“.

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