اقتصاد

النفط يبلغ ذروة 13 شهرا بفعل مخاوف...
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النفط يبلغ ذروة 13 شهرا بفعل مخاوف من تصاعد التوتر في الشرق الأوسط‎

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لأعلى مستوياتها في نحو 13 شهرا، إذ حفز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عمليات شراء جديدة، بينما تلقى الخام الدعم من آمال بأن

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المصدر: رويترز

ارتفعت أسعار النفط اليوم الاثنين لأعلى مستوياتها في نحو 13 شهرا، إذ حفز تصاعد التوتر في الشرق الأوسط عمليات شراء جديدة، بينما تلقى الخام الدعم من آمال بأن تحفيزا أمريكيا وتخفيف إجراءات العزل العام سيغذيان الطلب على الوقود.

وصعد خام برنت 1.02 دولار أو ما يعادل 1.6% إلى 63.45 دولار للبرميل بحلول الساعة الـ 0806 بتوقيت غرينتش، بعد أن بلغ أعلى مستوى خلال الجلسة عند 63.76 دولار وهو الأعلى منذ الـ 22 من يناير/ كانون الثاني 2020.

وربحت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.28 دولار أو ما يعادل 2.2% إلى 60.75 دولار للبرميل. ولامست 60.95 دولار وهو أعلى مستوياتها منذ الثامن من يناير/ كانون الثاني في وقت سابق من الجلسة.

وكسبت أسعار النفط نحو 5% الأسبوع الماضي.

ونقل التلفزيون الرسمي السعودي عن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن قوله في وقت متأخر الأحد، إنه اعترض ودمر طائرة مسيرة ملغومة أطلقتها جماعة الحوثي اليمنية المتحالفة مع إيران باتجاه المملكة.

وقال كازوهيكو سايتو كبير المحللين لدى ”فوجيتومي للوساطة في السلع الأولية“، ”الارتفاع السريع المبكر في أسواق النفط كان بفعل الخبر“.

وأضاف: ”لكن الصعود -أيضا- مدفوع بتنامي الآمال بأن تحفيزا أمريكيا وتخفيف إجراءات العزل العام سيعززان الاقتصاد والطلب على الوقود“.

وقال إن ”خام غرب تكساس ربما يتراجع بفعل جني الأرباح بعد أن بلغ مستوى 60 دولارا ”.

ودفع الرئيس الأمريكي جو بايدن بأول إنجاز تشريعي كبير خلال فترة رئاسته يوم الجمعة، إذ لجأ إلى مجموعة من المسؤولين المحليين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للمساعدة بشأن خطة لتخفيف تداعيات كورونا بقيمة 1.9 تريليون دولار.

وصعدت أسعار النفط على مدى الأسابيع الأخيرة -أيضا- إذ شحت الإمدادات؛ ما يرجع إلى حد كبير لتخفيضات الإنتاج التي تقوم بها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) ومنتجون حلفاء في مجموعة أوبك+.

وقال ساتورو يوشيدا محلل السلع الأولية لدى راكوتين للأوراق المالية ”علاوة على ذلك، فإن قوة أسواق الأسهم العالمية عززت شهية المستثمرين للمخاطرة“.

وارتفعت الأسهم الآسيوية إلى مستويات قياسية مرتفعة اليوم الاثنين إذ تعزز عمليات توزيع ناجحة للقاحات مضادة لفيروس كورونا عالميا الآمال في تعاف اقتصادي سريع في ظل دعم مالي جديد من واشنطن.

وقال يوشيدا إن أسعار الخام قد تتجه إلى 70 دولارا للبرميل في ظل معروض نقدي منخفض التكلفة مع تيسير مالي في أنحاء العالم وتوزيع سريع للقاحات وشح الإمدادات من أوبك+ ومنتجي النفط الصخري في الولايات المتحدة.

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النفط يبلغ ذروة 13 شهرا بفعل مخاوف...
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"جنرال موتورز" تكشف النقاب عن سيارتها "Chevy Bolt SUV" الكهربائية.. وهذه مواصفاتها‎

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المصدر: لؤلؤة أحمد - إرم نيوز

كشفت شركة ”جنرال موتورز“ الأمريكية، أمس الأحد، عن سيارة كهربائية رياضية جديدة تحمل اسم ”Chevy Bolt SUV“.

ووفق صحيفة ”us.news“ الأمريكية، فإن ”المعدل التقديري لكل شحنة يبلغ 250 ميلا، أي ما يوازي 400 كم“.

وأشارت الصحيفة إلى أن ”سعر هذا الطراز يبدأ من نحو 34 ألف دولار، ويستطيع العملاء الحصول على نظام مساعد السائق الآلي Super Cruise“.

وأوضحت في تقريرها أن ”موعد طرح السيارة الجديدة سيكون في أوائل صيف عام 2022 وسيتم طرح عدد صغير من الإصدارات الأولية للسيارة وسيكون سعرها قرابة 43.500 ألف دولار“.

من جهته، قال موقع ”Edmunds“ إن ”هذه السيارة الجديدة سترفع عدد السيارات الكهربائية المعروضة للبيع في الولايات المتحدة إلى 23، ومن المتوقع أن يصل العدد إلى 30 في غضون العام الحالي“.

وأضاف أنه ”من المنتظر أن يرتفع معدل بيع السيارات الكهربائية هذا العام إلى 70%. وبلغ إجمالي مبيعات العام الماضي 2.5 مليون سيارة حول العالم“.

وتُعد ”Chevy Bolt SUV“ جزءا من استراتيجية ”جنرال موتورز“ المتعلقة بإصدار 30 سيارة كهربائية جديدة إلى الأسواق العالمية بحلول عام 2035 والاكتفاء بإنتاج السيارات الكهربائية خلال 14 عاما قادمة.

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