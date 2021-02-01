بريطانيا تقدم طلبا رسميا للانضمام إلى اتفاقية التجارة عبر المحيط الهادئ

ولدى إعلانها عن الخطوة، قالت وزيرة التجارة ليز تروس، إن ”ذلك سيضع بريطانيا في قلب بعض من أسرع اقتصادات العالم نموا“.

ويأتي الطلب في الذكرى السنوية الأولى لخروج بريطانيا رسميا من الاتحاد الأوروبي قبل فترة انتقالية انتهت بنهاية 2020.

وتزيل الاتفاقية 95% من الرسوم الجمركية بين أعضائها، وهم اليابان وكندا وأستراليا وفيتنام ونيوزيلندا وسنغافورة والمكسيك وبيرو وبروناي وتشيلي وماليزيا.