مليار درهم إماراتي حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل في خمسة أشهر

بلغ حجم التبادل التجاري بين دبي وإسرائيل، خلال الأشهر الخمسة الأخيرة، مليار درهم إماراتي، وفق إحصائية حديثة لجمارك دبي، كشفت عن حجم قيمة التجارة بين البلدين، والتي بلغت 6.217 ألف طن.

ووفق المكتب الإعلامي لحكومة دبي، فقد وزعت القيمة بنحو 325 مليون درهم واردات بكمية 718 طنا، و607 ملايين درهم صادرات بكمية 5.4 ألف طن، و98.7 مليون درهم ”عبور“ بكمية 52.4 طن.

وقال سلطان أحمد بن سليم، رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، إن ”معاهدة السلام التاريخية بين الإمارات وإسرائيل، تقود إلى تحول كبير في المشهد الاقتصادي والتجاري والاستثماري، حيث نتوقع ارتفاع المبادلات التجارية بين الجانبين، خلال السنوات المقبلة، إلى 15 مليار درهم؛ ما يوفر أكثر من 15 ألف فرصة عمل”.

كما ذكر أحمد محبوب مصبح، المدير العام لجمارك دبي، أن ”كمية تجارة دبي مع إسرائيل المنقولة عبر الشحن البحري بلغت 5.7 ألف طن بقيمة 82.8 مليون درهم، وعبر الشحن الجوي 423 كيلوجراما بقيمة 948.6 مليون درهم، مشيرا إلى أن أبرز المنتجات والسلع التجارية التي استحوذت على حجم الواردات، هي: الخضروات، الفواكه، الألماس، شاشات العرض المسطحة، الأجهزة التكنولوجية، الأدوات الطبية والميكانيكية، وجاء الألماس، والهواتف الذكية، وقطع غيار المحركات، والعطور، وزيوت التشحيم، من ضمن أبرز المنتجات المصدرة من دبي إلى إسرائيل”.