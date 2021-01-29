السعودية تعتزم تشغيل "مترو الرياض" في الربع الثالث من العام الحالي

كشف مسؤول سعودي اليوم الجمعة، أن تشغيل ”مترو الرياض”، الذي يعتبر من أضخم مشاريع القطارات في المنطقة، قد يبدأ في الربع الثالث من العام الجاري، وذلك بعد انتهاء التشغيل التجريبي.

وقال الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية لمدينة الرياض، فهد الرشيد، في مقابلة مع صحيفة ”الاقتصادية“ المحلية: إن ”الهيئة تعتزم إطلاق مترو الرياض بشكل رسمي خلال الربع الثالث من العام الجاري بشكل جزئي، بعد أن بدأت بتشغيله بشكل تجريبي. فيما تعمل حاليًا على دراسة توسيعة، بعد أن شهدت العاصمة الرياض زيادة في مساحتها وعدد سكانها واستثماراتها.“

وأشار في ذات المقابلة، إلى أن العاصمة السعودية مقبلة على مرحلة غير مسبوقة من عمليات التنمية، موضحًا أن إستراتيجية الرياض التي أعلن عنها ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، ستشمل نحو 100 مبادرة ومشروع.

ولفت إلى أن حجم الاستثمارات الحكومية المتمثلة في الهيئة الملكية، وصندوق الاستثمارات العامة والأذرع الاستثمارية للمملكة، بلغ 220 مليار دولار (825 مليار ريال).

وأضاف، أن هناك نحو 20 شركة عالمية، أعلنت نقل مقارها الرسمية إلى الرياض، لقناعتهم بأن اقتصاد المدينة هو الأكبر في المنطقة، إضافة إلى أن الرياض تُعد مستقبل الاستثمار.

وأفاد الرشيد بأن الرياض حاليًا، تحتل الاقتصاد رقم 40 على مستوى اقتصادات مدن العالم، كما يوجد فيها حاليًا نحو 7.5 مليون نسمة. لذا، تستهدف إستراتيجية الرياض الوصول إلى رفع عدد السكان إلى نحو 15 أو 20 مليون نسمة، لتحقيق مستهدفات الإستراتيجية.

ونوّه، إلى أن الهيئة بدأت الرحلة في هذا الشأن من خلال مشاريع النقل العام والمترو، ومشاريع البنية التحتية لمدينة الرياض، التي جاءت في المرتبة الـ13 على مستوى العالم، إضافة إلى المشاريع الأخرى، مثل حديقة الملك سلمان، ومسار الرياض والسياحة التراثية في الدرعية بمدينة الرياض.

وكان مسؤولون سعوديون قدّروا إجمالي تكلفة مترو الرياض بحوالي 22.5 مليار دولار، وهو يأتي ضمن مشروع النقل العام للعاصمة السعودية، وتم إطلاقه عام 2014، ويغطي مسافة تزيد على 178 كلم شاملة ما يقارب 85 محطة أرضية وتحت الأرض.