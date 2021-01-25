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اقتصاد

الكويت تعلن ميزانية بعجز متوقع 12.1...
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الكويت تعلن ميزانية بعجز متوقع 12.1 مليار دينار

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 - 2022 ستتضمن مصروفات قدرها 23 مليار دينار وإيرادات 10.9 مليار دينار، مع

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المصدر: رويترز

أعلن مجلس الوزراء الكويتي، اليوم الإثنين، أن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2021 – 2022 ستتضمن مصروفات قدرها 23 مليار دينار وإيرادات 10.9 مليار دينار، مع عجز متوقع 12.1 مليار دينار.

وقال وزير المالية الكويتي خليفة حمادة: إن حجم أصول صندوق الأجيال القادمة ”في نمو مستمر“، لكن صندوق الاحتياطي العام يعاني من تحديات جوهرية في السيولة.

وأضاف الوزير، عقب تقديم مسودة ميزانية السنة المالية الجديدة، أن ”السلطة التنفيذية ملتزمة بتنفيذ مشاريعها التنموية وتحفيز النمو الاقتصادي“.

والعجز المتوقع يقل بنسبة 13.8 بالمئة عن العجز المستهدف في ميزانية السنة المالية الحالية المنتهية في الحادي والثلاثين من مارس المقبل.

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