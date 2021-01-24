محمد بن سلمان: صندوق الاستثمارات العامة سيرفع أصوله إلى 4 تريليونات ريال بحلول 2025

أطلق ولي العهد السعودي، رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، الأمير محمد بن سلمان، استراتيجية الصندوق الجديدة للأعوام 2021 حتى 2030، تستهدف رفع أصوله إلى تريليوني دولار.

وقال الأمير محمد بن سلمان، اليوم الأحد، إن صندوق الاستثمارات العامة سيرفع أصوله إلى المثلين إلى 4 تريليونات ريال (1.07 تريليون دولار) في 2025، ثم إلى 7.5 تريليونات ريال (تريليوني دولار) في 2030.

وذكر بن سلمان أن الاستراتيجية تستهدف استحداث 1.8 مليون وظيفة جديدة بشكل مباشر وغير مباشر، خلال الخمس سنوات المقبلة.

وأضاف: ”استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة، عبر استثماراته المتعددة حتى نهاية الربع الثالث 2020“.

وقال الأمير محمد إن الصندوق يستهدف زيادة المحتوى المحلي بنسبة 60% على مدى السنوات الخمس المقبلة‎.

وأوضح ولي العهد أن الصندوق ضخ استثمارات محلية في مشاريع جديدة بنحو تريليون ريال (267 مليار دولار) في 13 قطاعا خلال الخمس سنوات المقبلة، بمعدل 150 مليار ريال (40 مليار دولار) سنويا على الأقل.

وأضاف أن الصندوق يستهدف ضخ تريليوني ريال (533 مليار دولار) من 2026 حتى 2030 ليصبح مجموع الاستثمارات 3 تريليونات ريال (800 مليار دولار) في 10 سنوات.

والصندوق هو الأداة المالية الرئيسة لخطة الأمير محمد بن سلمان لتنويع موارد الاقتصاد بدلا من الاعتماد على النفط.