مصر تفتتح أكبر مشروع لاستزراع السمك في الشرق الأوسط

افتتح الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، صباح اليوم السبت، مشروع الفيروز للاستزراع السمكي بشرق التفريعة بمحافظة بورسعيد، وهو الأكبر من نوعه في المنطقة.

وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية المصرية بسام راضي، إن ”مشروع الفيروز في شرق بورسعيد يعتبر الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط“.

وأضاف أن المشروع ”سيسهم في تنمية منطقة قناة السويس وشبه جزيرة سيناء، حيث يوفر 10 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة في العديد من المهن والتخصصات في هذا المجال“.

وأوضح المسؤول عن المشروع بحسب السلطات قائلا: ”لتقليص الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الاكتفاء الذاتي والحد من الاستيراد“، ما يوفر العملة الصعبة ويدعم الاقتصاد الوطني.

ومن المتوقع أن يؤدي مشروع المزرعة السمكية على المدى القريب إلى تخفيض أسعار الأسماك، إذ إن إنتاج المزرعة سيضخ في السوق المحلية والفائض للتصدير.