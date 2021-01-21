مصر توقع 5 عقود للتنقيب عن الذهب مع شركات محلية وعالمية

أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر، اليوم الخميس، توقيع 5 اتفاقيات للتنقيب عن الذهب مع شركات كندية ومصرية، بإجمالي استثمارات 13 مليون دولار.

وقالت الوزارة في بيان، إن المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، شهد التوقيع على 5 عقود للبحث والتنقيب عن الذهب لشركات كندية ومصرية مع الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية، بإجمالى استثمارات يقدر بنحو 13 مليون دولار وذلك في 13 قطاعا، والتي تعد باكورة عقود البحث والتنقيب عن الذهب التي أسفرت عنها المزايدة العالمية الأولى لعام 2020 ، والتي طرحتها مصر وتم الإعلان عن نتيجتها في شهر نوفمبر الماضي.

ومن المنتظر، توقيع باقي العقود تباعا خلال الفترة القريبة المقبلة مع باقي الشركات الفائزة بالمزايدة.

وشملت العقود التي جرى توقيعها ثلاثة عقود مع شركة لوتس جولد الكندية، إحدى الشركات العالمية العاملة في مجال التنقيب عن الذهب، وذلك في 11 قطاعا، بإجمالي استثمارات تقدر بنحو 9 ملايين دولار، إلى جانب عقد لشركة ميداف المصرية للتعدين والصناعة للبحث في قطاع واحد باستثمارات 3 ملايين دولار.

يضاف إلى ذلك عقد مع شركة إبداع فورجولد المصرية للبحث في قطاع واحد بإجمالى استثمارات يقدر بنحو مليون دولار.

وأوضح الملا، أن توقيع باكورة عقود البحث عن الذهب يمثل ترجمة للتعديلات على تشريعات ونظم الاستثمار التعديني، وهو ما انعكس إيجابا على هذا القطاع وساعد على وضع مصر على خريطة الاستثمار العالمي في البحث عن الذهب وجذب عدد وافر من شركات التعدين العالمية والمصرية.

وأكد أن الوزارة حريصة على تقديم الدعم لاستثمارات التعدين من خلال سرعة تذليل التحديات، وإنهاء الإجراءات بما يضمن تحقيق أفضل النتائج والعوائد للجانبين.