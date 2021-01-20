الكويت.. رفع السريَة عن أرصدة 3 مصريين متهمين بغسيل أموال‎

تقدمت النيابة العامة في الكويت، بطلب إلى بنك الكويت المركزي، لكشف السريَة المصرفية عن أرصدة ثلاثة مصريين على خلفية تحقيقات بقضية حصر غسيل أموال.

وقالت مصادر لصحيفة ”الراي“ الكويتية، ”إنه تم منح الإذن رسمياً لجميع البنوك الكويتية وأفرع المصارف الأجنبية العاملة بالكويت، بالكشف عن بيانات الحسابات المصرفية للأسماء الثلاثة وذلك عن الفترة الممتدة منذ مطلع 2019، حتى العاشر من الشهر الجاري“.

وكشفت السلطات الكويتية المختصة في الأشهر الماضية عن عدة قضايا فساد وغسيل أموال، منها قضايا عابرة للحدود، ومن ضمن المتهمين ببعضها شخصيات بارزة ومشاهير وشيوخ من الأسرة الحاكمة.

وقبل أسبوعين تقدَمت هيئة مكافحة الفساد الكويتية ”نزاهة“، بطلب إلى النيابة العامة، من أجل مخاطبة المصرف المركزي الكويتي، لرفع السرية المصرفية عن 13 شخصا، بينهم نجل مسؤول رفيع (سابق) في الدولة و4 وكلاء سابقين في وزارة الصحة، وفق تقرير سابق لصحيفة ”القبس“ المحلية.