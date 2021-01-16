الحكومة اللبنانية تتهم تركيا وإسرائيل بالاحتيال وخداع المستهلكين

اتهمت وزارة الصناعة اللبنانية ،مساء السبت، تركيا وإسرائيل بخداع المستهلكين والاحتيال عليهم في الأسواق الخارجية، من خلال سرقة شعارات لبنانية واعتمادها على المنتجات.

وقالت الوزارة في بيان لها، أنها تتوجه إلى وسائل الإعلام اللبنانية والعالمية بمعلومات موثقة بالصور التي تظهر بوضوح صحة هذا الاتهام.

وأكدت الوزارة، أن هذا التصرف هو تعد جديد قديم، معتبرة أنه ”احتيال وقرصنة“، وجريمة بحق سيادة لبنان واقتصاده وصناعاته.

وأضافت، أنها تعتزم مقاضاة الجهات المتورطة في ذلك، وستقوم بتنبيه البعثات الدبلوماسية اللبنانية في الخارج للتعامل مع هذه المسألة.