بحضور وزيري مالية قطر ومصر.. افتتاح فندق بالقاهرة

افتتحت شركة تابعة لجهاز قطر للاستثمار، الثلاثاء، فندقا في القاهرة، بحضور وزيري المالية المصري محمد معيط، والقطري، علي العمادي، ووزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوشين .

وقالت مصادر مطلعة لـ“إرم نيوز“ إن استثمارات الفندق تبلغ أكثر من 1.3 مليار دولار، ويضم برجين بإجمالي 515 وحدة، ومساحة 9360 مترا مربعا.

يأتي تواجد المسؤول القطري في مصر بالتزامن مع إعلان إنهاء الأزمة الخليجية، والذي وقعت عليه القاهرة في نهاية قمة خليجية استضافتها المملكة، الثلاثاء.

والثلاثاء، أعلن أمين عام مجلس التعاون الخليجي نايف فلاح الحجرف، توقيع قادة دول الخليج البيان الختامي للقمة الـ41 و“بيان العلا“، حيث تضمنا التأكيد على وحدة الصف وتعزيز التعاون المشترك.

ووصل وزير المالية القطري علي شريف العمادي، العاصمة المصرية القاهرة، الثلاثاء، في أول رحلة جوية من الدوحة عبر الأجواء السعودية، منذ أزيد من 3 سنوات ونصف