وزير أيرلندي: عقبة ترجئ إعلان الاتفاق بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي

أرجأت عقبة تتعلق بالمصايد، ظهرت في اللحظات الأخيرة، الإعلان عن اتفاق تجاري بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، وإنْ كان من المتوقع صدوره في وقت لاحق اليوم الخميس، وفق قول وزير الخارجية الأيرلندي سايمون كوفني.

وقال كوفني لإذاعة ”آر.تي.إل“ الأيرلندية، إن رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون ”كان من المفترض أن يعقد مؤتمرا صحفيا الآن، لكن هذا لم يحدث. لذا فإن هناك عقبة ما ظهرت في اللحظات الأخيرة“ فيما يتعلق بنص اتفاق المصايد.

وأضاف ”كنت آمل أن أتحدث إليكم صباح اليوم تزامنا مع إعلانين مهمين في لندن وبروكسل، لكن لا نزال نتوقع هذا في وقت لاحق اليوم“.