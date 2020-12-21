الأونروا تعلن عدم مقدرتها على دفع رواتب ديسمبر

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، مساء الإثنين، عدم مقدرتها على دفع رواتب موظفيها شهر ديسمبر /كانون أول،في كافة مناطق تقديم خدماتها.

ووجه المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا فيليب لازاريني، رسالة إلى موظفي الوكالة الأممية حول رواتبهم شهر ديسمبر/ كانون الثاني 2020.

وقال لازاريني في رسالته :“ما زلنا نحتاج حوالي 18 مليون دولار لدفع رواتب شهر كانون الأول بالكامل“، مؤكدا أنه سيتم الالتزام بدفع الرواتب في الوقت المحدد.

وأضاف مفوض الأونروا ،أن الوكالة الأممية لم تدخر جهدا في البحث عن مصادر تمويل في الكثير من البلدان، من بينها دول خليجية،مشيراً إلى أنه أطلع الإدارة المركزية للوكالة بكامل التحركات.

وتابع:“ تلقينا ما يقرب من 31 مليون دولار من التمويل الإضافي، مكننا هذا التمويل من تغطية صافي رواتب الموظفين لشهر تشرين الثاني الماضي ، وإن كان ذلك بتأخير بسيط“ .

وقال:“ أبقينا جميع العيادات مفتوحة وواصل أكثر من نصف مليون طالب وطالبة تعليمهم إما عن بعد أو في مدارسهم،كما واصلنا جهودنا لاحتواء الوباء في مخيمات اللاجئين وبذلنا قصارى جهدنا لحماية الفئات الأشد عرضة للمخاطر“.

وأعلنت كندا الاثنين 21 عن تقديمها مساعدة مالية للأونروا قدرها 57 مليون يورو مقسمة على 3 سنوات.

وقال بلاغ لوزارة الخارجية الكندية، إن هذه المساعدة ستخصص لتلبية الاحتياجات المتزايدة للاجئين الفلسطينيين المعرضين للخطر في مناطق التدخل الخمس.