المغرب يطرح مناقصة لبناء ميناء في الداخلة بالصحراء الغربية

دعت وزارة التجهيز المغربية، اليوم الجمعة، إلى تقديم عروض لبناء ميناء في الداخلة، وهي مدينة في الصحراء الغربية المتنازع عليها.

وقالت في بيان إنه من المقرر إغلاق المناقصة في 28 كانون الثاني/يناير 2021.

وتقول الحكومة إن الميناء سيتكلف ما يصل إلى مليار دولار، وسيساعد في تعزيز الروابط البحرية والتجارية بين المغرب وسائر أفريقيا.

جاءت المناقصة بعد يوم من إعلان الولايات المتحدة عزمها فتح قنصلية في المدينة الواقعة على ساحل الأطلسي، لتنضم بذلك إلى حوالي 17 دولة عربية وأفريقية لها بالفعل بعثات دبلوماسية في الصحراء الغربية.

ويعتبر المغرب الصحراء الغربية جزءا أصيلا من أراضيه. وتسعى جبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر لتأسيس دولة مستقلة هناك.