كورونا تنقل "دافوس الاقتصادي" من مقره السويسري التقليدي إلى سنغافورة

المصدر: أ ف ب

أعلن المنتدى الاقتصادي العالمي الإثنين أن جائحة كوفيد-19 أجبرته على نقل مؤتمر العام المقبل من سويسرا إلى سنغافورة، حيث سيعقد بحضور شخصي في الفترة من 13 إلى 16 أيار/مايو.

ويُعقد التجمع السنوي للنخبة السياسية والاقتصادية والتجارية في العالم تقليديا في كانون الثاني/يناير في مدينة دافوس في جبال الألب.

لكن تم تأجيله حتى أيار/مايو بسبب تداعيات الفيروس، وقال المنظمون إن التركيز سيكون على إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي في أعقاب الأزمة.

وكان المنتدى الاقتصادي العالمي أعلن في تشرين الأول/أكتوبر أن مكان الاجتماع سيكون لوكرن في سويسرا، قبل أن يعلن الإثنين أن وضع الوباء يجبر على انعقاده خارج البلاد تمامًا.

وقال المنتدى الاقتصادي العالمي في بيان ”إن التغيير في الموقع يعكس أولوية المنتدى في حماية صحة وسلامة المشاركين والمجتمع المضيف“، وتقرر أن سنغافورة هي أفضل مكان لعقد الاجتماع.

وأوضح المنتدى أن الاجتماع السنوي الخاص 2021 في سنغافورة سيكون أول حدث قيادي عالمي ”يعالج التعافي من الوباء في جميع أنحاء العالم“.

وتابع أن ”هذا اللقاء سيجمع القادة معًا للتركيز على بلورة حلول للتحديات الأكثر إلحاحًا في العالم“.

وأشار المنتدى الاقتصادي العالمي إلى إنه سيعود للانعقاد في دافوس عام 2022.