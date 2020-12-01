تقرير: ثروة مليارديرات أمريكا تقفز بأكثر من ترليون دولار خلال "كورونا"

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قفزت الثروة المجمعة لمليارديرات الولايات المتحدة بأكثر من ترليون دولار منذ بدء تفشي وباء "كورونا" أوائل العام الجاري، وكانت أكبر زيادة من نصيب الملياردير "الون