الفالح: السعودية شهدت تباطؤا في الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام بسبب فيروس كورونا

قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، اليوم الثلاثاء، إن المملكة شهدت تباطؤا في الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام بسبب العرقلة العالمية الناتجة عن جائحة فيروس كورونا.

وكان الفالح يتحدث في إيجاز صحفي على هامش لقاء لمجموعة العشرين لأكبر الاقتصادات في العالم. وترأس السعودية مجموعة العشرين هذا العام.

وقال الفالح إن من الطبيعي أن تشهد السعودية تباطؤا في الاستثمار الأجنبي المباشر بالنظر إلى تراجع التجارة والاستثمار حول العالم بسبب أزمة فيروس كورونا.

وفي رده على سؤال عن الاستثمار الأجنبي المباشر هذا العام، قال الفالح إن السعودية ليس منعزلة عن المجتمع الدولي ولهذا شهدت تباطؤا.

وارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى السعودية إلى 3.5 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى في 2019، من 3.18 مليار دولار في الفترة نفسها في 2018. ولم يقدم الفالح رقما للعام الحالي.

وجعلت السعودية من إجتذاب الاستثمار الأجنبي ركيزة رئيسية لخطتها (رؤية 2030) لتنويع اقتصاد أكبر مصدًر للنفط في العالم لتقليل اعتماده على الإيرادات النفطية.

وقال الفالح إن الاستثمار المحلي يعزز برامج للنمو في المستقبل وأشار إلى مشاريع عملاقة ذات أهمية حيوية لخطط المملكة للتحول الاقتصادي.

وأضاف أن كل هذه التطورات التي يقودها حاليا صندوق الاستثمارات العامة ومؤسسات وطنية ستكون أدوات لإجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر من أنحاء العالم.