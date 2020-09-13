قطاع غزة يسجل خسائر بمئة مليون دولار خلال شهر واحد بسبب كورونا

قال رئيس اللجنة الدولية لكسر الحصار عن قطاع غزة، جمال الخضري، إن الخسائر الاقتصادية للقطاع منذ بداية تفشي فيروس كورونا داخل المجتمع وخارج مراكز الحجر الصحي في غزة قبل نحو شهر، بلغت 100 مليون دولار أمريكي، مشيرًا إلى أن الجائحة رفعت من معدلات الفقر والبطالة.

وأوضح الخضري، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أنه بسبب الجائحة فقد أصبح 80% من سكان قطاع غزة تحت خط الفقر، كما أن أكثر من 80% من المصانع توقفت عن العمل بسبب الجائحة.

وأضاف الخضري:“الحياة الاقتصادية شبه مشلولة في القطاع، وهناك أمر واضح بأن سبب ذلك هو الحصار الإسرائيلي المستمر على قطاع غزة، وجائحة كورونا“.

وأشار الخضري، إلى أن الوضع الحالي انعكس على العمال وأصحاب الشركات والمواطنين، وأدى إلى ضعف السيولة والقدرة الشرائية، مشددًا على أن هناك خسائر مباشرة وغير مباشرة بسبب تفشي كورونا بالقطاع.

وتابع الخضري:“ أي تغيير إيجابي في الوضع الاقتصادي لقطاع غزة يتطلب رفع الحصار عن القطاع بشكل كامل، فقد كنا في السابق نصدر 200 شاحنة محملة بالبضائع المنتجة بقطاع غزة يوميًا“.

أما الأمر الآخر، وفقًا للخضري، فهو ”ضرورة إمداد قطاع غزة وبشكل عاجل باحتياجاته الأساسية، فالوضع الإنساني ازداد كارثية وتجب إغاثة هذه الأسر والبيوت“.

الجدير ذكره، أن قطاع غزة يعيش حصارًا اقتصاديًا منذ أكثر من 14 عامًا فرضته إسرائيل بعد سيطرة حماس على القطاع الأمر الذي أدى إلى زيادة معدلات الفقر والبطالة، والركود الاقتصادي، لأرقام غير مسبوقة.

ومنذ نحو شهر تم تسجيل أول إصابة داخل قطاع غزة، بفيروس كورونا المستجد لتفرض على إثره الجهات الحكومية في القطاع حظرًا للتجوال في كافة مدن القطاع، تم تخفيفه تدريجيًا، لكن دون السماح بفتح الأنشطة التجارية بشكل كامل.

وبحسب أحدث إحصاءات وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، فقد ارتفعت أعداد المصابين بالفيروس إلى 1819 حالة، 1588 منها ما زالت نشطة، فيما ارتفعت أعداد الوفيات إلى 15 حالة.