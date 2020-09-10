الصندوق السيادي السعودي يدرس الاستثمار في طرح "أنت" الصينية

نقلت وكالة رويترز، عن مصدرين أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يدرس الاستثمار في الطرح العام الأولي لشركة التكنولوجيا المالية الصينية ”أنت غروب“.

من المنتظر، أن يصبح طرح ”أنت“ الأكبر في العالم بحصيلة قد تصل إلى 30 مليار دولار.

وقال المصدران إن الصندوق السيادي السعودي تلقى مفاتحات من ”أنت“ من خلال مستشارين للنظر في الاستثمار في العملية.

وقال أحد المصدرين: ”يدرسون الأمر.“ وفي حالة المضي قدما، فسيكون أبرز استثمار مباشر للصندوق السعودي بشركة صينية.

وأحجم صندوق الاستثمارات العامة عن التعليق. ولم يرد متحدثون باسم ”أنت“ حتى الآن على طلب أرسلته ”رويترز“ للتعقيب خارج ساعات العمل في آسيا.