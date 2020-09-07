سلطنة عمان تستأنف الرحلات الجوية الدولية الشهر المقبل

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ذكرت وكالة الأنباء العمانية الرسمية على تويتر، أن سلطنة عمان ستستأنف الرحلات الجوية الدولية في الأول من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، وهي الرحلات التي كانت قد