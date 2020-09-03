مصر تستأنف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرًا مع السعودية

أعلنت مصر، اليوم الخميس، استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت بحرًا مع المملكة العربية السعودية، بحسب بيان لوزارة النقل المصرية.

وقالت الوزارة: تقرر استئناف حركة شاحنات بضائع الترانزيت على الخط الملاحي ”سفاجا – ضبا“ السعودي، التي تمر عبر المملكة للدول العربية، بعد توقفها جراء اتخاذ السعودية إجراءات احترازية شملت إغلاق المنافذ البرية والبحرية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأشارت الوزارة في بيانها إلى مغادرة السفينة ”بوسيدون إكسبريس“ وعلى متنها 65 شاحنة بضائع بوزن إجمالي 1945 طنا من الخضروات والموالح والفواكه وبضائع عامة متنوعة، إضافة إلى 55 سائقًا.

وأكدت أن القرار يأتي في إطار حل مشاكل التصدير إلى السعودية والدول العربية، بعد تنسيق وزارة النقل المصرية مع نظيرتها السعودية، التي استجابت لطلب مراجعة الإجراءات الاحترازية وإصدار تعليمات مناسبة لتسهيل حركة الشاحنات بين الجانبين، مع ضمان اتباع إجراءات الوقاية من فيروس كورونا .