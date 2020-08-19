العراق.. عشرات الأكراد يتظاهرون في دهوك لمنع دخول الشاحنات التركية (فيديو)

تظاهر العشرات من الأكراد الغاضبين، مساء الأربعاء، أمام معبر ”إبراهيم الخليل“ في محافظة دهوك، لمنع دخول الشاحنات التركية.

وقالت وسائل إعلام كردية، إن عشرات متظاهرين الأكراد تظاهروا أمام معبر إبراهيم الخليل، لمنع دخول الشاحنات التركية، المحملة بالبضائع والسلع المصدرة، لاستبدالها بأخرى من المدن الكردية.

ويطالب هؤلاء المتظاهرين، بمنع دخول الشاحنات التركية، والعمالة المرافقة لها، واستبدالها بأخرين من مواطني الإقليم، للمساهمة في إنهاء البطالة المتفشية في صفوف الشباب.



وأضافت وسائل الإعلام أن قوات أمنية كبيرة توجهت إلى المعبر، فيما أطلقت الرصاص الحي في الهواء لتفريق المتظاهرين.

وأظهرت مشاهد مصورة، صداماً بين المتظاهرين، وقوات الأمن، التي حاولت منعهم من الوصول إلى المعبر.

ويعد معبر ”إبراهيم الخليل“، بوابة تركيا، إلى العراق، حيث تصدر من خلاله كل البضائع والسلع، والتي تقدر بأكثر من 15 مليار دولار سنوياً.