مصر تُقر زيادة الرسوم القنصلية المحصلة من مواطنيها في الخارج

قررت مصر إلغاء التخفيض الذي كان صدر به قرار سابق من رئيس الجمهورية، بشأن الرسوم القنصلية التي يتم تحصيلها من المصريين في الخارج، مقابل الخدمات التي يحصلون عليها.

ونشرت الجريدة الرسمية في مصر، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 450 لسنة 2020، بتعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993 بشأن الرسوم القنصلية ونظام تحصيلها.

ونصت المادة الثانية من القرار على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 145 لسنة 1999 بشأن تخفيض الرسم القنصلي على استخراج جواز السفر العادي في الخارج الوارد بالجدول المرفق قرار رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 1993.