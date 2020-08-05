بعد تلف القمح المخزن في مرفأ بيروت.. هل يواجه لبنان أزمة طحين؟

قال وزير الاقتصاد اللبناني راؤول نعمة، اليوم الأربعاء، إن صومعة بيروت والقمح داخلها تدمرا.

وأضاف الوزير لرويترز: ”البلاد تملك مخزونا كافيا بجانب سفن في الطريق مما سيغطي احتياجاتها“.

وقال مسؤول بوزارة الاقتصاد، إن لبنان لديه نحو 35 ألف طن من الطحين في المطاحن، وإن البلاد لا تواجه أزمة طحين.

وأضاف المسؤول لتلفزيون LBCI: ”نحاول على الفور نقل أربع سفن تحمل 25 ألف طن من الطحين إلى ميناء طرابلس“.

وقال مدير ميناء طرابلس اللبناني أحمد تامر إن صومعة ميناء بيروت المدمرة كانت قادرة على تخزين 120 ألف طن من الحبوب.

وأضاف تامر أن ميناء طرابلس لا يحوي صوامع حبوب، ومن الممكن نقل القمح مباشرة إلى المخازن الواقعة على بعد كيلومترين تقريبا.