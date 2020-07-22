مصدر سعودي ينفي عزم المملكة تطبيق ضريبة الدخل

نفى مصدر سعودي، نية المملكة تطبيق ضريبة الدخل، مؤكدا أن هذا الموضوع ”ليس مطروحا للنقاش“.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس)، عن المصدر، تأكيده على أنه ”لم يسبق أن تم نقاش الموضوع في مجلس الوزراء أو أي من المجالس أو اللجان الحكومية“.

وجاء ذلك ردا على ما ذكرته وكالة ”رويترز“ نقلا عن وزير المالية السعودي محمد الجدعان، بأنه يوجد دراسة في المملكة لتطبيق ضريبة الدخل.

وقال الجدعان بحسب ما نقلت ”رويترز“: ”ليست هناك أي خطة وشيكة لفرض ضريبة على الدخل، وهو ما سيتطلب مزيدا من الإعداد“، لكنه أضاف أنه ”لا يمكن استبعاد أي شيء“.