الحجز على أملاك تابعة لحاكم مصرف لبنان المركزي‎ رياض سلامة

المصدر: فريق التحرير

صدر يوم الإثنين، قرار قضائي بالحجز الاحتياطي على عدد من العقارات المملوكة لحاكم مصرف لبنان المركزي‎، بحسب ما نشرته ”الوكالة الوطنية للإعلام“ الرسمية.

وقالت الوكالة، عبر موقعها الإلكتروني، إن ”رئيس دائرة تنفيذ بيروت القاضي فيصل مكي، أصدر قرارا ألقى بموحبه الحجز الاحتياطي على الأسهم العائدة لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، في عدد من العقارات“ المملوكة له.

وأضافت أن القرار شمل الحجر على موجودات منزله الكائن في ”محلة الرابية“.

وأوضحت أن ”قرار مكي جاء على خلفية استدعاء مقدم من عدد من المحامين ضمن مجموعة الشعب يريد إصلاح النظام، وبناء على شكوى ضد حاكم مصرف لبنان (تتعلق) بجرائم النيل من مكانة الدولة المالية، وحض الجمهور على سحب الأموال المودعة في المصارف، وبيع سندات الدولة إضافة إلى الإهمال الوظيفي والاختلاس“.