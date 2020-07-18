ألمانيا تتعهد بتقديم 3 مليارات يورو للدول الفقيرة

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أعلنت وزارة المالية الألمانية السبت عن أن الحكومة الألمانية تعهدت بتقديم ثلاثة مليارات يورو (3.4 مليار دولار) خلال اجتماع وزراء المالية بمجموعة العشرين لمساعدة الدول الفقيرة. وستتاح الأموال في هيئة قروض طويلة الأجل بالصندوق الائتماني