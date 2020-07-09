هل تسعى واشنطن لتطبيق التجربة الإيرانية على بكين؟

تتزايد الإجراءات الأمريكية ضد الاقتصاد الصيني، التي تتخذها إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي تجاوز التغريد الحاد ضد بكين إلى خطوات واضحة لفصل اقتصاد البلدين.

وقالت وكالة ”بلومبيرغ“ الاقتصادية: إن الإجراءات الجارية منذ فترة ضد الصين قد تكون في إطار سياسة ممنهجة لتطبيق التجربة الإيرانية على البلد الآسيوي الصاعد بقوة تزعج واشنطن كثيرا.

وساقت الوكالة في تقرير نشرته مساء أمس الأربعاء عددا من الأمثلة على الإجراءات الحادة التي بدأت منذ شهر نيسان/أبريل الماضي، وتصاعدت لتشمل تحذير الإدارة الأمريكية لصناديق التقاعد الاتحادية بعدم التعامل مع صناديق تشارك في شركات صينية، إضافة إلى القيود التي فرضتها على الصادرات والواردات وتعليق تأشيرات الطلاب وبعض المسؤولين الصينيين وفرض مزيد من القيود على الشركات الصينية التي تتداول أسهمها في أسواق المال الأمريكية.

وفي تقرير بعنوان: ”الولايات المتحدة تسعى لتحويل الصين إلى إيران ثانية“، أشارت الوكالة إلى القيود الجديدة التي فرضتها وزارة الخارجية الأمريكية على وسائل الإعلام الصينية المسجلة في الولايات المتحدة، فيما تدرس السلطات الأمريكية إمكانية حظر شبكة ”تيك توك“، إحدى وسائل التواصل الاجتماعي الصينية، على غرار ما فعلت الهند أخيرا.

تطور غير مسبوق

ولفتت الوكالة إلى أن الإجراءات الأمريكية ضد الصين قد لا تعتبر خطيرة في حال تم النظر إليها منفصلة؛ لكنها كمجموعة إجراءات، تبدو محاولة جدية لفصل الاقتصادين الأمريكي والصيني، وهذا في الواقع أعمق تحول في السياسة الأمريكية تجاه الصين، منذ زيارة الرئيس السابق ريتشارد نكسون ووزير الخارجية السابق هنري كيسنجر لبكين عام 1972.

وبدأت حملة ترامب ضد الصين عام 2018 بفرض الإدارة الأمريكية قيودا على شركة ”هواوي“، عملاق الاتصالات الصيني، بدعوى أنها تقع تحت سيطرة الجيش الصيني، وصولا إلى إرسال رسالة هذا الأسبوع إلى مجلس التقاعد في هيئة سكة الحديد تطالبه بإنهاء استثمارات المجلس في جميع الشركات التي تدعم الجيش الصيني وتشارك في معتقلات مسلمي الأيغور في الصين.

وشبه تقرير الوكالة هذه الإجراءات بالسياسة الأمريكية في الشرق الأوسط؛ وخاصة إيران التي خضعت لعقوبات اقتصادية على فترات طويلة من قبل إدارات أمريكية مختلفة.

ورأى التقرير أن الإستراتيجية الأمريكية المضادة للصين لا يبدو أنها نجحت -حتى الآن- في ردع طهران، خاصة مع انطلاق المفاوضات بين الأخيرة وبكين، الأسبوع الجاري حول اتفاقية جديدة لتجاوز العقوبات الأمريكية ضد إيران.

ويشير التقرير إلى تردد دأبَ عليه ترامب في السياسة الخارجية، كما أكد ذلك المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون في كتابه الأخير بقوله، إن ترامب طلب مساعدة الرئيس الصيني في حملته الانتخابية، وإنه أبلغ الصينيين بأنه لا يكترث بشأن معتقلات الأيغور.

كما أن ترامب نفسه طلب من وزارة التجارة رفع العقوبات على شركة ”ZTE“ الصينية للاتصالات رغم ثبوت انتهاكها للعقوبات على إيران.

ورغم أن البعض يرى أن سياسة ترامب هذه قد تكون ورقة ضغط في المفاوضات التجارية بين واشنطن وبكين؛ إلا هناك -دوما- مخاطر خاصة أن الرئيس الأمريكي معرض لخسارة الانتخابات، إلا أن مثل هذه السياسة يمكن أن تثمر إذا ما نجحت في إقناع الشركات الأوروبية الكبيرة، لإعادة النظر في علاقتها مع دولة تعتبر عدوا للولايات المتحدة، بحسب التقرير.