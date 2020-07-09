تضخم أسعار المستهلكين في مصر وسط تثبيت أسعار المشتقات البترولية

ارتفع تضخم أسعار المستهلكين بالمدن المصرية إلى 5.6 % في حزيران/يونيو الماضي من 4.7 % في أيار/مايو الماضي، وفق قول الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم الخميس.

وعلى أساس شهري، استقر التضخم عند 0.1 % في حزيران/يونيو من 0% في أيار/مايو، بحسب الجهاز.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة البترول المصرية عن تثبيت أسعار أنواع البنزين الثلاثة لمدة 3 أشهر قادمة، حيث تم الإبقاء على سعر بيع منتجات البنزين بأنواعه الثلاثة ”6.5 جنيه للتر البنزين 80، و7.75 جنيه للتر البنزين 92، و 8.75 جنيه للتر البنزين 95، وسعر بيع السولار 6.75 جنيه للتر“.

ووفق بيان رسمي صادر عن الوزارة، فقد استعـرضت اللجنة الخاصة بالتسعير التلقائي للمنتجات البترولية متوسطات أسعار خام برنت في السوق العالمي وسعر الصـرف للفتـرة ابريل – يونيو 2020، اللذين يعتبران أهم مؤثرين ومحددين لتكلفة إتاحة وبيع المنتجات البترولية فى السوق المحلية بخلاف الأعباء والتكاليف الأخرى.

وجاءت توصيات اللجنة في ضوء الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها العالم نتيجة التداعيات السلبية لجائحة كورونا على النشاط الاقتصادي العالمي وأسواق البترول والطاقة خاصة خلال الفترة أبريل – يونيو 2020 وحدوث تذبذبات حادة في الأسعار العالمية للبترول وتوقف شبه كامل للنشاط الاقتصادي للعديد من دول العالم في ظل حالة عدم اليقين التي سادت تلك الفترة .

وأطلعت اللجنة على توقعات كافة المؤسسات الدولية وبيوت الخبرة العالمية والتي تتوقع حدوث زيادة مؤثرة في أسعار خام برنت خلال الربع ( يوليو / سبتمبر 2020 ) مقارنة بالأسعار التي سادت في الربع أبريل – يونيو 2020، مشيرة إلى أن الإبقاء على أسعار بيع المنتجات البترولية سيسهم في الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق المحلي وتجنيبها أثر التذبذبات الكبيرة في الأسعار العالمية.