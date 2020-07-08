السعودية تعتزم فتح المجال أمام المستثمرين لتطوير سكن العمالة

كشف مسؤول سعودي بارز اليوم الأربعاء، عن توجه أكبر اقتصاد خليجي، لفتح المجال أمام المستثمرين، ليساهموا في بناء مجمعات ووحدات سكنية لملايين العمال الأجانب في المملكة، بعد أن سلطت جائحة فيروس كورونا الضوء على أماكن إقامة أولئك العمال.

وقال وزير الإسكان، ماجد الحقيل، إن بلاده تسعى لتطوير سكن العمال الأجانب، عبر تشريعات جديدة توفر فرصا استثمارية في ذلك القطاع.

وأوضح الوزير الحقيل عبر تويتر، أنه اجتمع مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أحمد الراجحي، ومحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (ساما)، أحمد الخليفي، ومحافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة، إحسان بافقيه، من أجل تقديم تشريعات تسهم في خلق فرص استثمارية لتطوير سكن العمالة.

وأضاف الحقيل أن الاجتماع، ضم مسؤولين كبارا من القطاع المصرفي في المملكة، حيث يعتمد التوجه الجديد على القطاع الخاص في الاستثمار بتطوير مساكن للعمال.

سعياً لتطوير سكن العمالة، وبعد معالجة أوضاع السكن لقرابة المليون عامل؛ اجتمعت مع الزملاء @Ahmed_S_Alrajhi ومعالي محافظ @SAMA_GOV ومعالي @ihsanbafakih وعدد من أصحاب السعادة في القطاع المصرفي وذلك من أجل تقديم تشريعات تسهم في خلق فرص استثمارية لتطوير سكن العمالة. pic.twitter.com/f1TXAoi45f — ماجد الحقيل (@majedhogail) July 7, 2020

وتستضيف السعودية، وهي أكبر مصدر للنفط في العالم، نحو 11 مليون وافد أجنبي في سوق العمل، وتعتمد عليهم شركات القطاع الخاص في كثير من الأعمال، سيما الإنشاءات والتجزئة.