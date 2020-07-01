مع ارتفاع صادراتها إلى الدوحة .. طهران تشجع القطريين على الاستثمار في إيران

كشف مسؤولون إيرانيون اليوم الأربعاء عن زيادة نسبة صادرات إيران إلى قطر، مطالبين بالعمل على تشجيع رجال الأعمال القطريين للاستثمار في إيران.

جاء ذلك خلال جلسة لمجموعة تنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية لمحافظة بوشهر (جنوب إيران)، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية ”ايرنا“.

وأعلن مساعد تنسيق الشؤون الاقتصادية لمحافط بوشهر سعيد زرين، أن ”محافظة بوشهر تتصدر المحافظات الإيرانية في مجموع الصادرات إلى قطر، حيث تقع قطر على طاولة النشاط الاقتصادي في هذه المحافظة، ويجب أن تشهد هذه الطاولة مزيدا من النشاط“.

وأكد زرين: ”بشكل عام، إن مسار صادرات هذه المحافظة إلى قطر في ازدياد، ورغم القيود التي ظهرت بسبب كورونا خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، إلا أن حجم الصادرات من ميناء مقاطعة دير، سجل زيادة فاقت فترة الثلاثة أشهر الأولى (من العام الجاري)“.

من جانبه، قال حاكم مقاطعة دير، كريم علي حسني إن ”مقاطعة دير الواقعة في محافظة بوشهر تشهد نشاطا اقتصاديا ملحوظا، بسبب موقعها القريب للغاية من قطر، ولهذا توجد حركة مستمرة للصادرات إلى قطر“.

وأضاف حسني ”يجب تأسيس غرفة تجارية مشتركة مع قطر في محافظة بوشهر، كما يجب العمل على تشجيع رجال الأعمال القطريين للمشاركة في مشروعات بهذه المحافظة“.