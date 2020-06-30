صندوق النقد: اقتصادات دول الخليج قد تنكمش 7.6% العام‎ الجاري

قال مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي جهاد أزعور، اليوم الثلاثاء، خلال منتدى اقتصادي افتراضي، إن اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي ستنكمش 7.6% هذا العام، في خضم تدني أسعار النفط وأزمة فيروس كورونا المستجد.

من جهته، قال محافظ البنك المركزي السعودي: إن توقعات صندوق النقد الدولي لانكماش اقتصاد المملكة ”أشد تشاؤما“ من التقديرات السعودية نفسها.

وقال أحمد الخليفي: من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد غير النفطي للمملكة سريعًا، مع رفع إجراءات مكافحة فيروس كورونا، لكنه لم يذكر أرقاما محددة.

وأكد أن البنك المركزي يشجع البنوك التجارية على زيادة الإقراض؛ من أجل استدامة أنشطة الشركات خلال أزمة فيروس كورونا.