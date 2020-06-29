البحرين تدفع 50% من رواتب الشركات الخاصة المتضررة بـ"كورونا"

البحرين تدفع 50% من رواتب الشركات ا...

المصدر: فريق التحرير

قررت الحكومة البحرينية دفع 50% من رواتب عاملي الشركات الخاصة في القطاعات الأشد تضررا بفيروس كورونا لثلاثة أشهر، وفق وكالة أنباء البحرين (بنا).

وأوضحت الوكالة الرسمية، أن المدفوعات الجديدة ستبدأ في يوليو / تموز، مضيفة أن الحكومة ستمد يد المساعدة للمواطنين البحرينيين عن طريق تحمل فواتير الكهرباء والمياه.

وكانت البحرين قالت من قبل، إنها ستنفق 570 مليون دولار على دفع رواتب جميع مواطنيها في القطاع الخاص من أبريل / نيسان إلى يونيو / حزيران، لتخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk[at]eremnews[dot]com

الوسومات:
البحرين
اقتصاد
كورونا
تاغ
تاريخ النشر
تاريخ التحديث
تابعوا إرم نيوز عبر غوغل نيوز تابعنا على منصة غوغل الإخبارية