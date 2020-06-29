البحرين تدفع 50% من رواتب الشركات الخاصة المتضررة بـ"كورونا"

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قررت الحكومة البحرينية دفع 50% من رواتب عاملي الشركات الخاصة في القطاعات الأشد تضررا بفيروس كورونا لثلاثة أشهر. وجاء القرار تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فايروس كورونا (كوفيد-19)، وذلك بعد الاجتماع