البحرين تدفع 50% من رواتب الشركات الخاصة المتضررة بـ"كورونا"

قررت الحكومة البحرينية دفع 50% من رواتب عاملي الشركات الخاصة في القطاعات الأشد تضررا بفيروس كورونا لثلاثة أشهر، وفق وكالة أنباء البحرين (بنا).
وأوضحت الوكالة الرسمية، أن المدفوعات الجديدة ستبدأ في يوليو / تموز، مضيفة أن الحكومة ستمد يد المساعدة للمواطنين البحرينيين عن طريق تحمل فواتير الكهرباء والمياه.
وكانت البحرين قالت من قبل، إنها ستنفق 570 مليون دولار على دفع رواتب جميع مواطنيها في القطاع الخاص من أبريل / نيسان إلى يونيو / حزيران، لتخفيف التداعيات الاقتصادية لتفشي الفيروس.
عاجل | تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتوحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فايروس كورونا (كوفيد-19)، قررت الحكومة وبعد الاجتماع والتشاور مع السلطة التشريعية وغرفة تجارة وصناعة البحرين وأخذ مرئياتهم مايلي:- pic.twitter.com/NunutoZAaK
— وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) June 29, 2020